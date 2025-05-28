День библиотек отметили в Балашихе

27 мая Россия отмечает День библиотек — праздник, посвященный книгам, библиотекарям и любви к чтению. В городском округе Балашиха этот день подчеркивает значимость 17 библиотек, которые стали настоящими центрами культуры и творчества для жителей всех возрастов.

Здесь можно не только взять книгу, но и посетить мастер-классы, записаться на кружки по робототехнике, поиграть в настольные игры, посмотреть фильмы, поработать за чашкой кофе или воспользоваться онлайн-ресурсами для обучения.

Особое место занимает библиотечный центр на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный. Здесь работает аттракцион виртуальной реальности и уникальный литературный музей Андрея Белого — единственный в России, хранящий редкие издания, выпущенные при жизни писателя.

«Мы регулярно обновляем книжный фонд и модернизируем пространства. 26 октября отметим 145-летие Андрея Белого с тематическими мероприятиями и литературным конкурсом на соискание муниципальной премии, открытым для всех авторов Подмосковья», — рассказала заведующая методико-библиографическим отделом ЦБС имени Андрея Белого Ольга Самсонова.

Библиотеки активно участвуют в проекте «Культура для школьников», организуя экскурсии и просветительские мероприятия. В рамках программы «Активное долголетие» для старшего поколения работают творческие клубы, шахматные секции, литературно-музыкальные вечера и курсы компьютерной грамотности. С 1 июня откроются летние читальные залы под открытым небом, а 6 июня пройдут мероприятия к Пушкинским дням.