День безопасности прошел в детском лагере в Ивантеевке

Для ребят из детского лагеря в образовательном центре № 1 в Ивантеевке городского округа Пушкинский провели День безопасности. Воспитанники смогли пообщаться со специалистами оперативных служб, познакомиться со спецтехникой и узнать много нового.

Детям напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Ребятам рассказали, как действовать при возникновении пожара, как вызвать помощь и как покинуть помещение без паники. Воспитанники лагеря получили возможность посмотреть на специализированное оборудование, узнать о принципах работы пожарных машин и поговорить со специалистами об их повседневной деятельности.

День безопасности завершился демонстрацией специального оборудования и практическими упражнениями для детей.

Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».