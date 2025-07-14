День безопасности прошел в детском лагере в Ивантеевке

Для ребят из детского лагеря в образовательном центре № 1 в Ивантеевке городского округа Пушкинский провели День безопасности. Воспитанники смогли пообщаться со специалистами оперативных служб, познакомиться со спецтехникой и узнать много нового.
Детям напомнили правила поведения в случае чрезвычайной ситуации. Ребятам рассказали, как действовать при возникновении пожара, как вызвать помощь и как покинуть помещение без паники. Воспитанники лагеря получили возможность посмотреть на специализированное оборудование, узнать о принципах работы пожарных машин и поговорить со специалистами об их повседневной деятельности.
День безопасности завершился демонстрацией специального оборудования и практическими упражнениями для детей.
Ранее мы рассказывали о том, что автоинспекторы в Воскресенске напомнили детям правила безопасности на дороге. Мероприятие прошло в оздоровительном лагере «Дубравушка».
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