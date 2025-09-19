День безопасности дорожного движения провели для школьников в Мытищах

Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской недели безопасности с 15 по 21 сентября. В образовательных учреждениях городского округа прошли инструктажи и профилактические беседы с учащимися.

Единым днем безопасности дорожного движения в России считается 17 сентября. Школы городского округа в этот день посетили сотрудники Госавтоинспекции и провели тематические занятия. Инспекторы обсудили с детьми важность соблюдения правил дорожного движения.

В старших классах также провели инструктажи и профилактические беседы по вопросам безопасной эксплуатации подростками велотранспорта и мототранспорта, которыми можно пользоваться с 16 лет. Ученики смогли задать вопросы и обсудить возможные опасные ситуации.

Особое внимание было направлено на снижение аварийности с участием несовершеннолетних, совершенствование методов профилактики дорожно-транспортных происшествий и повышение у школьников, педагогов, и родителей культуры безопасного поведения на дорогах.