День беременных отметили в Дедовске и Истре

Беременных поздравили с их праздником в отделении женской консультации. Всех будущих мам, которые обращались для прохождения обследований или консультаций, поздравляли с праздником и дарили небольшой презент в виде воздушного шара.

Интересно, что если ожидается девочка, то шар был розового цвета, а если мальчик — то синего.

«День беременных стали отмечать не так давно — 7 апреля и 7 октября. Всех беременных поздравили с этим праздником! Всем желаем легкой беременности, легких родов и счастливого материнства!» — поделилась заведующая женской консультацией № 1 Огулшат Розыева.

А вот в женской консультации № 2 в Дедовске будущих мам не только поздравили, но и ознакомили с основными направлениями работы женской консультации. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиничнской службе Наро-Фоминского перинатального центра Айшат Вагабова рассказала девушкам о маршрутизации беременных в соответствии со степенями перинатального риска, о плюсах центра, а также разыграла подарочные сертификаты на роды. Еще беременные прослушали лекцию «Грудное вскармливание» от «Школы будущих родителей».