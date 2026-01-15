День артиста отметят в Щелковском театре

Этот профессиональный праздник был официально учрежден совсем недавно, в 2025 году, и приурочен к дате рождения легендарного реформатора сцены Константина Станиславского — 17 января. Щелковская труппа решила отметить этот день, пригласив зрителей не на классический спектакль, а на творческий вечер в неформальной обстановке.

В пятницу, 16 января, в 19:00, театральное кафе превратится в площадку для живого общения. Мероприятие пройдет в полюбившемся публике формате фойешника под названием «Скворечник». Ведущим вечера выступит артист Андрей Трубин.

В этот раз гостями «Скворечника» станут знаковые фигуры театра Светлана Погодина — главный режиссер театра, которая приоткроет завесу тайны над созданием постановок, а также Александр Мельников и Татьяна Тарасова — ведущие артисты, готовые поделиться самыми курьезными и трогательными историями из своей практики.

Программа вечера обещает быть насыщенной: от секретов актерского мастерства до ответов на вопросы из зала.