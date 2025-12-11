Демонтажные работы завершили в Софринской школе

В Софринском образовательном комплексе, в третьем корпусе, идет полным ходом процесс трансформации, обещая ученикам не просто обновленные стены, но и новое пространство для развития и самовыражения. Завершив этап демонтажных работ, строители приступили к возведению внутренних перегородок.

Планировка обновленного корпуса будет сохранять присущую ему просторность, предлагая ученикам классы, по площади сопоставимые с прежними, но теперь наполненные светом и современным дизайном. Одно из ключевых улучшений — появление новых санузлов.

«Строительные работы идут полным ходом, демонстрируя впечатляющую динамику: уже практически во всех учебных и вспомогательных помещениях возведены новые стены, символизирующие начало новой главы. Параллельно с внутренними работами, на объект активно завезены все необходимые материалы для предстоящего, не менее важного, ремонта кровли, который гарантирует надежную защиту здания от любых погодных условий», — сообщил представитель подрядчика.

Среди будущих преобразований — обновленная библиотека, которая предстанет в современном формате, предлагая ученикам доступ к новым знаниям и ресурсам. Особой гордостью школы станет новый Центр детских инициатив. Это будет настоящая лаборатория идей, пространство, где каждый ученик сможет найти применение своим талантам, воплотить в жизнь собственные проекты, развить лидерские качества и научиться работать в команде.