Демонтажные работы завершили в школе Красноармейска

В округе капитальный ремонт одной из старейших школ Красноармейска перешел в активную фазу строительства. На текущий момент подрядная организация полностью завершила демонтажные работы.

Здание подготовлено к масштабному обновлению инженерных систем и перепланировке помещений. Рабочие очистили все внутренние поверхности здания — от подвальных помещений до пятого этажа. С полов, стен и потолков полностью удалили старые покрытия, изношенные коммуникации и перегородки.

Для оптимизации логистики и ускорения темпов строительства на фасаде здания смонтировали мощный внешний подъемник.

«Этот механизм станет основной транспортной артерией для стройматериалов. С его помощью мы будем оперативно доставлять на верхние этажи кирпич, плитку, сухие смеси и оборудование, необходимое для возведения новых внутренних стен и чистовой отделки», — отметил прораб Владимир Андреев.