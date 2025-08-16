Демонтаж покрытия беговых дорожек завершили на стадионе в Зарайске
В Зарайске продолжается капитальная реконструкция городского стадиона. Подрядчики уже сняли старое покрытие беговых дорожек и приступили к укладке нового асфальта; одновременно ведут монтаж электрооборудования, что позволит удвоить уровень освещенности арены и сделает возможными вечерние тренировки и мероприятия.
Футбольное поле ждет замена натурального газона на современное искусственное покрытие — это даст возможность проводить матчи при любой погоде и увеличит загрузку поля для тренировок, что особенно важно для местных команд.
Беговые дорожки будут оснащены амортизирующим покрытием, снижающим нагрузку на суставы спортсменов и повышающим безопасность занятий.
Кроме того, на стадионе появятся новые трибуны с комфортными сиденьями, просторные раздевалки с душевыми и санузлами, а также дополнительные осветительные мачты для проведения мероприятий в темное время суток.
Глава Зарайска Виктор Петрущенко подчеркнул, что цель проекта — создать современные и удобные условия для занятий спортом и активного отдыха жителей, а обновленный стадион должен стать центром спортивной жизни города.
Реконструкция выполняется в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Окончание работ намечено до конца сентября, после чего жители Зарайска смогут оценить обновлённую спортивную инфраструктуру.