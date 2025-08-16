Демонтаж покрытия беговых дорожек завершили на стадионе в Зарайске

В Зарайске продолжается капитальная реконструкция городского стадиона. Подрядчики уже сняли старое покрытие беговых дорожек и приступили к укладке нового асфальта; одновременно ведут монтаж электрооборудования, что позволит удвоить уровень освещенности арены и сделает возможными вечерние тренировки и мероприятия.

Футбольное поле ждет замена натурального газона на современное искусственное покрытие — это даст возможность проводить матчи при любой погоде и увеличит загрузку поля для тренировок, что особенно важно для местных команд.

Беговые дорожки будут оснащены амортизирующим покрытием, снижающим нагрузку на суставы спортсменов и повышающим безопасность занятий.