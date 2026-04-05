Демонтаж 14 нестационарных павильонов начался в Люберцах

Несанкционированные торговые объекты напротив дома № 6 на улице Гоголя начали убирать 2 апреля в рамках масштабной трансформации. В них оказывали услуги по ремонту автомобилей.

Работы по сносу построек осуществляются по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Разрешительные документы на размещение этих объектов не выдавались, в администрацию округа никто не обращался. Собственник земельного участка также не сдавал землю в аренду.

Заместитель главы округа Ирина Марченко отметила, что территория относится к категории критически важных стратегических объектов, обеспечивающих питьевой водой и водоотведением жителей Москвы и Подмосковья. При размещении павильонов нарушены санитарные нормы, так как они находятся в охранной зоне. Отсутствуют согласования на подключение к сетям энергоснабжения.

В конце 2025 года администрация выдала владельцам требования устранить нарушения. Хозяева двух павильонов приступили к добровольному сносу, по остальным начался принудительный демонтаж. Площадь каждого объекта — не менее 100 квадратных метров.

Завершить работы и вывезти мусор планируют в течение двух недель. Всего в 2026 году в округе запланирован снос более 150 построек, более 30 из них уже снесли.