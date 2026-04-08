Демиховский машиностроительный завод запустил проект по подготовке кадров

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), входящий в состав ТМХ, запустил профориентационный проект по подготовке инженерных кадров в учебных заведениях Орехово-Зуевского городского округа. При финансовой поддержке предприятия на базе Демиховского лицея и средней общеобразовательной школы № 12 открылись технические классы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

Проект реализуется в рамках социального партнерства ДМЗ и Управления образования администрации Орехово-Зуевского округа. Завод направил на его реализацию 5 миллионов рублей. Средства пошли на ремонт и комплексное оснащение учебных аудиторий.

В Демиховском лицее закуплены современная демонстрационная система, лабораторные комплексы для практикумов по физике для учащихся 10–11 классов и специализированные наборы для подготовки к ОГЭ. Школа № 12 также приобретает необходимое оборудование. В обоих учреждениях проведены ремонтные работы, помещения оформлены в корпоративном стиле ТМХ и готовы к проведению занятий.

Новые образовательные пространства — это полноценные профориентационные площадки. Здесь школьники с 7 класса будут не только углубленно изучать точные науки, но и знакомиться со спецификой работы крупнейшего машиностроительного предприятия городского округа.

«Реализация этого проекта является прямым вложением в формирование внешнего кадрового резерва компании», — отметила директор по управлению персоналом и трансформации ДМЗ Юлия Смирнова. В «Инженерных классах ТМХ-ДМЗ» планируется проводить не только образовательные интенсивы, но и практико-ориентированные проекты. Ключевая цель проекта — выявление одаренных школьников, будущих целевых студентов, ориентированных на инженерно-технические специальности.