Демиховский машиностроительный завод выпустил юбилейный 12-тысячный вагон

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ), который входит в состав ТМХ, из Орехово-Зуевского городского округа выпустил 12-тысячный вагон электропоезда. Одновременно с этим событием был произведен 500-й вагон современной модели ЭП2ДМ. Оба вагона вошли в составы поездов, которые будут курсировать на Ярославском направлении Московской железной дороги. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Вагоны были изготовлены с отличиями от серийной версии специально для этого направления. Разработчики обновили цвет состава, а лобовую часть головных вагонов оснастили дополнительной подсветкой. Вместимость 11-вагонного поезда составляет 850 пассажиров на сидячих местах. Головные вагоны оборудованы специализированными зонами для размещения пассажиров на инвалидных колясках, а также велопарковками и возможностью зарядки электросамокатов.

«Демиховский машиностроительный завод ведет производство электропоездов с 1992 года. За этот период предприятием разработано 23 типа электропоездов, а общий объем выпуска достиг 12 тысяч вагонов», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.