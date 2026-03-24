Демиховский машиностроительный завод подвел итоги по охране труда

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в состав ТМХ) из Орехово-Зуевского городского округа отчитался о выполнении мероприятий по охране труда за 2025 год. По сообщению пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, завод выделил 68,66 млн рублей на минимизацию производственных рисков и создание комфортной рабочей среды. Это на семь процентов больше по сравнению с предыдущим периодом.

Средства направили на предупреждение профессиональных заболеваний и несчастных случаев, санитарно-гигиенические обследования подразделений завода, ремонт вентиляционных систем и санитарно-бытовых помещений.

На ДМЗ большое внимание уделялось мониторингу состояния здоровья сотрудников. Периодический медицинский осмотр прошли 1634 человека, в том числе 397 женщин. Затраты на медосмотры составили более четырех миллионов рублей. Еще 1,52 млн рублей ушло на предварительные и внеочередные обследования.

За работу во вредных условиях заводчане получили компенсацию в виде денежных выплат — 2,3 млн рублей вместо выдачи молока. На ремонт мест общего пользования, обновление санитарно-бытовых помещений и бетонных полов в цехах затрачено 31,4 млн рублей. Это повысило уровень комфорта для сотрудников.

Более 35 млн рублей израсходовано на закупку спецодежды и спецобуви, средств индивидуальной защиты. В 2025 году специальную оценку условий труда провели на 205 рабочих местах, затраты на экспертизу составили более 250 тысяч рублей.