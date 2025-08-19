Деловой центр возвели на месте недостроя в Апрелевке

Деловой центр появился на улице Дубки в Апрелевке на месте недостроенного здания. Его площадь превысила шесть тысяч квадратных метров. Помещения внутри будут сдавать в аренду.

По плану в здании должны быть открыть физкультурно-оздоровительный комплекс, однако реализацию проекта приостановили. Несколько лет постройка портила облик территории рядом с городским парком «Дубки».

В результате объект включили в перечень недостроев. После привлечения дополнительных инвестиций здание решили привести в порядок. В июле работы завершили, рассказали в Мособлархитектуре.

Объект уже ввели в эксплуатацию, помещения в деловом центре будут сдавать в аренду.

Всего в Наро-Фоминске выявили 172 недостроя. Из них 103 уже привели в порядок или снесли.