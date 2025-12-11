Делегацию из Пушкино наградили на конференции профсоюза работников здравоохранения

Завершилась XXXI отчетно-выборная конференция Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации. Она объединила свыше 300 участников, среди которых были и гости из городского округа Пушкинский. Их наградили благодарственными письмами и дипломами.

На конференции прозвучал отчетный доклад председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Нины Суслоновой. Она подвела итоги деятельности за 2020–2025 годы. Нину Суслову единогласно избрали председателем организации на новый срок.

Участниками конференции также стали зампредседатель правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, председатели местных и первичных профсоюзных организаций, их социальные партнеры — главы муниципальных образований, главные врачи организаций здравоохранения, медсестры, фельдшеры, профсоюзные активисты.

В номинации «Лучший социальный партнер отрасли здравоохранения 2020-2025» отметили руководителя муниципалитета Максима Красноцветова. Главному врачу Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова Владимиру Мануйлову вручили диплом победителя в номинации «Лучший социальный партер 2020-2025».

Заместителя главы муниципалитета Ольгу Жданову наградили нагрудным знаком Московского областного объединения организаций профсоюзов «За содружество». Члены делегации из Пушкино Наталья Дементьева, Ирина Бондаренко и Алина Ежкова получили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество в интересах работников отрасли.