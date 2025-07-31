Делегация женщин из КНДР посетила Люберцы с рабочим визитом

Делегация корейских женщин-работников побывала на заводе «Пехорский текстиль», ознакомилась с экспозицией «Наш Гагарин» и фотовыставкой Анны Гранд «Я не исключение — Я пример» в музейно-выставочном комплексе. Также они встретились с руководством городского округа Люберцы, Союза женщин России и Московского областного отделения СЖР.

Делегация из КНДР осмотрела производственные цеха на предприятии «Пехорский текстиль», ознакомилась с современными технологиями и инновациями. Позже они встретились с руководством муниципалитета, в том числе с главой Владимиром Волковым.

«Как сказал наш президент, Россию и КНДР связывает многолетняя дружба. Уверен, что подобные мероприятия будут способствовать укреплению отношений между странами и станут прочной основой для новых совместных проектов во благо наших народов», — отметил глава округа.

Заместитель председателя СЖР по медико-социальному направлению, главный врач Клинической больницы № 85 ФМБА России Наталья Бондаренко выступила от имени Союза женщин России, а со стороны делегации их КНДР — заместитель председателя Центрального Комитета Социалистического Союза женщин Кореи Ли Хэ Им и заместитель директора Первого Департамента Европы МИД КНДР Со Ок Ген.

Гостям представили книгу «Имя твое… женщина Подмосковья» Московского областного РО СЖР и благотворительного фонда «Исток». В издании опубликованы очерки о героинях своего времени.

В мероприятии также приняли участие российский политический деятель, космонавт, Герой России Елена Серова и летчик, полковник Галина Скробова-Кошкина. Встреча прошла при содействии главы округа Владимира Волкова, президента Союза женщин России Екатерины Лаховой и председателя Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерины Богдасаровой.