Делегация ветеранов войны из Белоруссии прибыла в Люберцы

Визит состоялся в рамках международного историко-культурного проекта «Мы победили вместе: это наша Победа!». Гости из Белоруссии посетят достопримечательности и памятные места Люберец.

Руководитель муниципалитета Владимир Волков, ветераны Великой Отечественнной войны, участники молодежных организаций и заместитель городского прокурора Максим Скрипко вместе с белорусской делегацией возложили цветы к памятнику «Три Ивана». Он установлен в 2015 году и посвящен пилотам-истребителям Голубиному, Заболотному и Шумилову. Все трое служили во время войны в 16-м авиационном полку и удостоены звания Героя Советского Союза.

В ходе приуроченного к 80-летию Победы визита представители Белоруссии также побывают в парке «Патриот», на Поклонной горе, храме Георгия Победоносца, Николо-Угрешском монастыре и музее Великой Отечественной войны в Доме офицеров Люберец.

«Теплая дружба между нашими народами служит сохранению исторической памяти, культурных ценностей и традиций, которые являются крепким базисом всей русской цивилизации», — отметил Владимир Волков.