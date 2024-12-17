Делегация Узбекистана посетила Центр охраны материнства и детства

Делегация из Узбекистана посетила НИКИ детства для обмена опытом в области детской медицины. В ходе визита гости ознакомились с работой института, включая клинические методики диагностики, лечения и реабилитации детей, страдающих от редких заболеваний.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила важность таких встреч для укрепления международных связей и обмена передовым опытом. Она сообщила, что во время визита удалось договориться о проведении конференции в Ташкенте в мае следующего года в рамках консорциума «5П Детская медицина».

Гостям представили результаты научных исследований в области терапии орфанных заболеваний, проводимых врачами института, которые уже находят применение в регионе. Кроме того, была достигнута договоренность о программе обучения узбекских коллег на кафедрах, в ординатуре и аспирантуре НИКИ детства, а также о совместной научно-исследовательской деятельности.

По словам Одинаевой, обсудили также организацию взаимных стажировок между Ташкентом и Подмосковьем и возможность подключения узбекских специалистов к порталу «Детство». Она добавила, что стали актуальными вопросы создания двух центров компетенций — по орфанным болезням и аутовоспалительным заболеваниям в Ташкентской области.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентским областным управлением здравоохранения.