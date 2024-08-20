Делегация учителей с Дальнего Востока посетила лицей № 34 в Мытищах

Лицей № 34 В Мытищах принял делегацию учителей из Дальневосточного федерального округа. Визит организован с целью изучения работы педагогического коллектива во главе с директором Светланой Титкиной, направленной на повышение качества образования и вовлечение школьников в образовательный процесс.

Представители делегации отметили, что Московская область, реализующая множество успешных проектов для достижения высокого качества общего образования, является вдохновляющим примером для субъектов Дальнего Востока. В лицее реализуются такие инновационные проекты, как «Конструирование беспилотных авиасистем», «Эффективная начальная школа» и интенсивная олимпиадная подготовка. Эти инициативы планируется внедрить в сотнях школ от Забайкалья до Камчатки.

В лицее № 34 уверены, что для достижения успеха необходима синергия трех ключевых элементов: креативных педагогов, мотивированных учеников и инициативных родителей. Такой подход уже приносит свои плоды: в этом году сразу три лицеиста дошли до финала Всероссийской олимпиады школьников. Победители и призеры заключительного этапа смогут поступить без экзаменов в любой университет страны.

Делегация учителей была впечатлена увиденным и выразила желание перенять опыт Мытищинского лицея для улучшения образовательного процесса в своих регионах.

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