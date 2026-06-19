Делегация ученых из стран СНГ посетила особую экономическую зону «Дубна»

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что особая экономическая зона (ОЭЗ) «Дубна» приняла делегацию молодых ученых из России и стран СНГ: Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и Узбекистана.

Цель визита — изучение экосистемы территории, где фундаментальная наука превращается в высокотехнологичный бизнес. На рабочей встрече представители ОЭЗ рассказали ученым о лидерстве технико-внедренческой зоны в Дубне, преференциях для резидентов и государственной поддержке на старте для высокотехнологичных компаний. Гости также узнали о возможностях трудоустройства в ведущих компаниях российской фармацевтики, IT и биоинженерии.

Делегация посетила площадки особой экономической зоны и производства резидентов ОЭЗ: «НПФ Промресурс», «Алтегра», НПК «Дедал» и компанию «Ядро Фаб Дубна».

Участники отметили, что ОЭЗ «Дубна» является эффективным примером того, как инвестиции в инфраструктуру создают базу для научного и технологического рывка.

Промышленный туризм способствует популяризации технологического бизнеса и развитию кооперации между российскими и зарубежными компаниями. Для участников поездок это возможность увидеть производственные процессы, понять востребованные компетенции в российской промышленности и по-новому взглянуть на взаимодействие науки, бизнеса и производства.

С 2024 года территорию ОЭЗ посетили более ста иностранных делегаций из стран СНГ и БРИКС. Генеральный директор УК АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“» Антон Афанасьев подчеркнул, что развитие промышленного туризма остается приоритетом для управляющей компании и способствует укреплению имиджа Подмосковья как открытого технологического хаба.