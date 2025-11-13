Делегация Шатуры посетила форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма

В Мособлдуме 11 ноября прошел форум, посвященный 15-летию образования системы молодежного парламентаризма в Подмосковье. Муниципальный округ Шатура представили председатель Совета депутатов Дмитрий Янин, курирующий депутат Ольга Бурмистрова и члены молодежного парламента Яна Господинова, Анна Костина, Даниил Коблов и председатель местного молодежного парламента Ирина Трошина.

На форуме прошло обучение для нового VIII созыва Московского областного молодежного парламента. На первом заседании утвердили регламент Молодежного парламента Подмосковья и избрали руководящий состав. Обновленный состав регионального молодежного парламента уже приступил к работе.

Председателем МОМП была избрана Татьяна Некрасова, заместителем председателя по работе с комитетами стал Ярослав Завидный, заместителем председателя по проектной деятельности — Арина Климова, заместителем по работе с муниципалитетами — Ирина Трошина, секретарем — Анастасия Парахина, пресс-секретарем — Екатерина Кесельман.

В новый созыв Московского областного молодежного парламента вошли 54 человека. Среди них председатели муниципальных молодежных парламентов, участники СВО, представители молодежных объединений Подмосковья.