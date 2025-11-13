Делегация Шатуры посетила форум к 15-летию системы молодежного парламентаризма
В Мособлдуме 11 ноября прошел форум, посвященный 15-летию образования системы молодежного парламентаризма в Подмосковье. Муниципальный округ Шатура представили председатель Совета депутатов Дмитрий Янин, курирующий депутат Ольга Бурмистрова и члены молодежного парламента Яна Господинова, Анна Костина, Даниил Коблов и председатель местного молодежного парламента Ирина Трошина.
На форуме прошло обучение для нового VIII созыва Московского областного молодежного парламента. На первом заседании утвердили регламент Молодежного парламента Подмосковья и избрали руководящий состав. Обновленный состав регионального молодежного парламента уже приступил к работе.
Председателем МОМП была избрана Татьяна Некрасова, заместителем председателя по работе с комитетами стал Ярослав Завидный, заместителем председателя по проектной деятельности — Арина Климова, заместителем по работе с муниципалитетами — Ирина Трошина, секретарем — Анастасия Парахина, пресс-секретарем — Екатерина Кесельман.
В новый созыв Московского областного молодежного парламента вошли 54 человека. Среди них председатели муниципальных молодежных парламентов, участники СВО, представители молодежных объединений Подмосковья.
В рамках обучения перед молодыми парламентариями выступили председатели комитетов Мособлдумы.
С приветственным словом выступила куратор Московского областного молодежного парламента, председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова. Линара Раимовна подчеркнула важность молодежной активности и поддержки молодых лидеров в развитии округов и региона в целом.
Игорь Брынцалов отметил работу лучших в своем деле. Одной из них стала наша землячка, выпускница системы молодежного парламентаризма Евгения Чиркунова. Она была награждена благодарственным письмом председателя Мособлдумы за большой вклад в реализацию государственной молодежной политики на территории Московской области.