Делегация предпринимателей Московской области начала бизнес-миссию в Абхазии

Делегация бизнесменов из Подмосковья начала работу в Республике Абхазия. Основная цель — развитие торгово-экономического сотрудничества и поиск новых партнеров и рынков сбыта для региональных производителей. Миссия стартовала 24 июня и продлится три дня.

В состав делегации вошли представители десяти компаний Московской области, работающих в разных сферах: пищевой, строительной, косметической, медицинской и туристической. Среди участников — производители кондитерских изделий, снеков, сухих быстрорастворимых напитков, ортопедических изделий и другой продукции.

В первый день работы делегацию приняли в Торгово-промышленной палате Абхазии. Также запланированы встречи в Торговом представительстве Российской Федерации в Абхазии, переговоры с представителями местного бизнес-сообщества и выезды на местные предприятия.

Для каждого участника организаторы заранее сформировали индивидуальный график переговоров с потенциальными партнерами. В среднем каждая компания проведет от восьми до двенадцати встреч.

Бизнес-миссия проходит в формате межрегиональной кооперации. Помимо предпринимателей Московской области, в мероприятии участвуют представители бизнеса Краснодарского края.

Актуальную информацию о мероприятиях можно получить на сайте Фонда поддержки ВЭД МО в разделе «Мероприятия» https://exportmo.ru/events. Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С полным перечнем услуг для экспортеров можно ознакомиться на инвестиционном портале https://export.invest.mosreg.ru/.