Делегация Подмосковья стала участником форума профсоюза работников промышленности

В Битце 22 марта прошел VIII Московский областной молодежный форум «Молодежь и Профсоюз». Он собрал более 50 работников промышленности. В нем приняла участие делегация отрасли здравоохранения из Подмосковья.

Благодаря приглашению председателя молодежного совета РОСПРОФПРОМ-Московская область Ильи Сидоренкова участие в форуме от региона приняли профактивисты Александр Черезов, Светлана Удалова, Оксана Деева, Канан Максимов и Жанна Кудаярова.



Мероприятие помогло обменяться опытом и укрепить профсоюзные традиции. Участники поговорили о роли молодежных советов, обсудили проекты по сохранению исторической памяти, вовлечению молодежи в патриотические инициативы и рассмотрели методы включения современных технологий в работу профсоюзов.

Особое внимание уделили преемственности поколений и важности трудовых подвигов прошлого для воспитания новых лидеров.

Как рассказывают подмосковные активисты, яркие впечатления у них вызвал смотр-конкурс «Молодежь и профсоюз»: инновации в действии». На нем участники представляли лучшие практики работы с молодежью.

«Жюри оценивало инновационные подходы: от цифровых платформ для обучения до социальных проектов, направленных на поддержку молодых специалистов. Коллеги с интересом отнеслись к волонтерским проектам», — рассказала председатель молодежного совета Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Алина Кашина.

Завершилось мероприятие квизом, где команды посоревновались в знании трудового законодательства, истории движения и актуальных трендов.