Делегация Подмосковья приняла участие в съезде Союза машиностроителей России

Подмосковная делегация приняла участие в X Съезде Союза машиностроителей России. Он состоялся 14 мая.

Группу возглавлял председатель Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей Валерий Бунак. Центральным событием форума стало выступление президента России Владимира Путина, который отметил устойчивость отрасли в условиях санкционного давления.

Российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке.

С докладом о деятельности Союза машиностроителей и дальнейших задачах отрасли выступили председатель организации, генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов и первый заместитель председателя союза, глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

В обсуждении приняли участие первый вице-премьер России Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также представители регионов и крупных корпораций.

Отдельное внимание на съезде уделили вопросам развития оборонно-промышленного комплекса. Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов обозначил ключевые вызовы для предприятий отрасли, среди которых развитие гражданской продукции, модернизация производств и работа в условиях изменения объемов гособоронзаказа.

По итогам голосования делегаты подмосковного отделения поддержали переизбрание Сергея Чемезова председателем Союза машиностроителей России на новый пятилетний срок, а также кандидатуру Владимира Гутенева на пост первого заместителя председателя организации.