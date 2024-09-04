Делегация педиатров из 5 стран оценила детский медцентр Рошаля в Подмосковье

Делегация педиатров посетила новый Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. В состав группы вошли врачи из разных городов России и 13 специалистов из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Италии и Израиля.

В составе центра — 16 отделений стационара на 461 койку. Ежегодно здесь могут лечиться около 15 тысяч пациентов, а прийти на обследование или консультации — в 10 раз больше.

Новый ДКЦ имени Рошаля — это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Здесь представлены новейшее оборудование, современные реанимационные и операционные, комфортные стационары. В госпитале работают лидеры в педиатрии со всей России.

«В преддверии открытия всероссийского конгресса педиатров мы с коллегами посетили Детский клинический центр имени Рошаля, где ознакомились с передовыми методами диагностики и лечения. Обсудили актуальные проблемы в области детского здравоохранения, новейшие технологии, поделились опытом», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В состав делегации вошли врачи, которые приехали на Всероссийский конгресс с международным участием «5П Детская медицина». Это специалисты из 50 регионов России и 13 представителей Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Италии, Израиля.

Съезд педиатров начнется 5 сентября и продлится три дня. Основная тема — инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации.

Детский клинический центр открыли в Красногорске в августе. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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