Делегация Павлово-Посадского округа посетила концерт на Красной площади

186 жителей Павловского Посада и Электрогорска смогли увидеть знаменитых авторов и исполнителей популярных хитов о Родине. На Красной площади для зрителей пели Shaman, Лариса Долина, Владимир Пресняков, группа «Любэ» и другие известные российские артисты.

Заведующая домом культуры «Большедворский» Ольга Титова рассказала, что такие поездки уже стали традицией. Специалисты Павлово-Посадского округа не просто наслаждались концертом, а еще и получили возможность наглядно увидеть работу профессиональных артистов, научиться чему-то новому и использовать это в своей дальнейшей работе.

«Мы благодарны организаторам за такой масштабный праздник. А мы в свою очередь проведем для жителей Павловского Посада, пусть не такой большой, но не менее душевный концерт, который состоится 12 июня в Доме культуры „Большедворский“», — сообщила Ольга Титова.