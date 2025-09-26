Делегация культурной сферы из Вологодской области посетила Мытищи

Встреча представителей культурной сферы Вологодской области прошла во Дворце культуры «Яуза» 25 сентября. Целью визита стало знакомство с достижениями подмосковных коллег и получение ценных знаний для дальнейшего развития собственной деятельности.

Важной темой стал обмен опытом в различных сферах культурной деятельности. Обсудили вопросы деятельности домов культуры, детских художественных школ и библиотек, с упором на современные методы и успешные начинания.

Центр Народных культур проявил инициативу, направив в Мытищи делегацию из 30 специалистов, в состав которых вошли представители краеведческих музеев, культурно-досуговых учреждений и центров традиционной народной культуры. Ознакомительную экскурсию по Дворцу культуры «Яуза» провели для гостей.

Руководитель отдела развития культурных досугов и библиотечной деятельности Министерства культуры и туризма Московской области Юлия Зуева, отметила, что это шанс продемонстрировать и поделиться наработками в сфере цифровой модернизации, творческих проектах, событиях, связанных с продвижением морально-этических принципов: «Нас связывают с Вологодской областью крепкие и теплые отношения, поэтому подобный официальный приезд всегда большая радость и честь».

Познакомившись с работой «Яузы», заместитель директора Центра традиционной народной культуры «Пересвет» из Вологодской области Елена Чешкова отметила, что поражена большим количеством молодых специалистов и оригинальными идеями, которые они самостоятельно разрабатывают и реализуют.

«При этом руководитель всегда готов поддержать молодежь, ребят с энтузиазмом, которые будут стремиться к позитивным переменам и стараться работать в соответствии с требованиями современности», — подчеркнула она.