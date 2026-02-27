Делегация ЯНАО изучила управленческие практики в Московской области

25 и 26 февраля делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с губернатором Дмитрием Артюховым посетила Московскую область. Цель поездки — ознакомиться с передовыми управленческими практиками региона.

В первый день визита руководители профильных ведомств представили свои доклады. Первый заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков поделился опытом трансформации Домов культуры региона, внедрения искусственного интеллекта и цифровизации процессов.

Делегация ЯНАО также посетила Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре. Министр культуры и туризма Василий Кузнецов встретил гостей и рассказал о работе музея.

На второй день визита состоялось выездное мероприятие с посещением Мытищинского дворца культуры «Яуза». Коллеги из ЯНАО узнали о проекте «Умный ДК» и трансформации работы домов культуры. Также делегация посетила Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», который открылся после реконструкции. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов пригласил коллектив театра с гастролями на Ямал.