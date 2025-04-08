Делегация из Воскресенска приняла участие в профориентационном семинаре

Тематический семинар-практикум прошел в лицее № 4 в Коломне. В нем поучаствовала молодежь из Воскресенска. Ребята узнали подробности об обучении по нескольким специальностям.

Мероприятие провели в рамках Единой модели профориентации «Билет в будущее». Мастер-классы по сити-фермерству, ветеринарии, геномной инженерии и ряду других областей провели представители колледжей.

Для участников семинара организовали занятия по урочной и внеурочной деятельности. Также для них провели демонстрационные занятия в рамках дополнительного образования.

Ребята узнали больше о том, чему обучают на курсах по профессиям «Повар» и «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ».

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске прошел слет победителей этапа Всероссийской олимпиады школьников. Поздравить интеллектуалов пришли представители администрации округа.