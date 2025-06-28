Делегация из Воскресенска приняла участие в Форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия» Московской области. Он прошел в Доме Правительства региона и собрал более 350 участников.
В ходе форума секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев обозначил главные задачи для единороссов Подмосковья: подготовка к масштабной избирательной кампании 2026 года, обновление партийных рядов и увеличение численности членов, а также укрепление связей с жителями на местах.
Обсуждались вопросы поддержки участников специальной военной операции, проведения предварительного голосования, реализации народной программы партии, эффективного взаимодействия с избирателями и патриотической инициативы «Успех V единстве поколений».
Кроме того, Владимир Якушев вручил партбилеты «Единой России» бойцам СВО и победителям предварительного голосования.
Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов отметил, что форум стал важной площадкой для обмена опытом и планирования дальнейшей работы. По его словам, полученные знания помогут активнее развивать партийную деятельность на муниципальном уровне и способствовать улучшению качества жизни жителей округа.
Для местного отделения «Единой России» в Воскресенске участие в форуме стало значимым событием, которое позволит эффективнее реализовывать партийные проекты и укреплять взаимодействие с населением.
Делегация из Воскресенска приняла участие в форуме «Единой России»
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