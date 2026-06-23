Делегация из Узбекистана изучила российские разработки в картофелеводстве

Ученые из Узбекистана посетили Федеральный исследовательский центр картофеля имени А. Г. Лорха в городском округе Люберцы. Цель визита — знакомство с российскими достижениями в области селекции, семеноводства и переработки картофеля.

В ходе встречи гостям продемонстрировали современные технологии: меристемно-тканевые методы, процессы оздоровления и тиражирования растений, а также новейшее лабораторное оборудование. Ученые из Узбекистана узнали, как получают здоровый исходный материал и выводят новые сорта.

Переговоры были плодотворными. В этом году центр имени Лорха планирует передать узбекским коллегам семенной материал для испытаний в местных агроклиматических условиях. Если результаты будут успешными, российские сорта войдут в реестр селекционных достижений Узбекистана, и их начнут выращивать официально.

Кроме того, стороны обсудили возможность создания совместных сортов картофеля, которые будут оптимально подходить для климата Узбекистана и давать стабильно высокие урожаи.

Руководитель ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха Василий Аркадьевич Бызов отметил важность партнерства: «Такое партнерство для нас действительно важно. Оно наполненное, живое, мы давно друг друга знаем. И сейчас наконец дошли до конкретики».

Визит получился насыщенным и позволил гостям из Узбекистана не только обменяться опытом, но и убедиться в высоком уровне российской селекционной школы.