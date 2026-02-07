Делегация из Серпухова представила округ на областном форуме родительских комитетов

В Красногорске прошел форум муниципальных родительских комитетов Подмосковья. Активные родители со всего региона собрались, чтобы обсудить вопросы образования.

Представители серпуховских школ вошли в состав делегации. Они смогли обменяться опытом с коллегами и узнать о новых практиках в сфере обучения.

«Такие встречи укрепляют партнерство семьи и школы. Мы вместе ищем ответы на актуальные вызовы и создаем комфортную среду для детей», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.

На форуме эксперты рассказали о взаимодействии родителей и учителей, профилактике конфликтов и развитии наставничества. Среди спикеров были первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима, психолог Анастасия Ковалева, представители Российского общества «Знание».

Форум помог выработать совместные решения для поддержки каждого ребенка в регионе.