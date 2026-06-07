Делегация из Серпухова побывала на праздновании 170-летия Благовещенска

Представители Серпухова приняли участие в торжествах по случаю 170-летия Благовещенска. Город-побратим посетили заместитель главы округа Дмитрий Мазуров и депутат Совета депутатов Надежда Еремина.

Юбилей Благовещенска собрал тысячи жителей и гостей. В праздничных событиях участвовали официальные делегации из разных регионов страны. Среди них были представители Серпухова, который на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с административным центром Амурской области. От имени главы муниципалитета Алексея Шимко гостям и жителям города передали поздравления и пожелания дальнейшего развития.

Центральным событием праздника стало масштабное шествие, посвященное 170-летию Благовещенска. По улице Ленина прошли колонны общей численностью около 7,5 тысячи человек. Каждая группа подготовила собственную программу и оформление. Участники вышли на улицы в тематических костюмах и представили символы, связанные с историей, культурой и достижениями региона.

«Для нас большая честь разделить этот праздник с жителями Благовещенска. Серпухов и Благовещенск связывают многолетние дружеские отношения, которые продолжают развиваться и укрепляться», — отметил Дмитрий Мазуров.

Праздничная программа охватила сразу несколько городских площадок. Гости смогли посетить гастрономический фестиваль, где представили блюда местной кухни. На территории «Трибуна холл» работала выставка изделий декоративно-прикладного искусства. Мастера из разных районов области представили сувениры, авторские работы и предметы народного творчества.

Значительную часть программы посвятили спорту и активному отдыху. В разных районах города прошли массовая зарядка, легкоатлетические соревнования, шахматный турнир и открытые тренировки. Жители также приняли участие в фестивале ГТО, который объединил поклонников здорового образа жизни разных возрастов.

Еще одной заметной частью юбилейных торжеств стал фестиваль «Серебро Амура». В нем приняли участие 21 команда из муниципалитетов Амурской области. Фестиваль посвятили активному долголетию и показал, что энергия, творческий настрой и стремление к новым достижениям не зависят от возраста.