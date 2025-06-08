Делегация из Подольска приняла участие во всероссийском форуме местных сообществ

В Воронеже прошел Всероссийском форум «НаМестах.РФ». Председатель территориального общественного самоуправления Надежда Бирюкова и ее заместитель Сергей Кузин из Подольска презентовали на мероприятии книгу и представили культурный проект «Тосик».

Практики территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская» высоко оценили на федеральном уровне. А персонаж Тосик, которого представили как символ Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Московской области, сразу стал всеобщим любимцем.

Для участников форума организовали три дискуссионных мероприятия и пленарное заседание по обсуждению вопросов развития местного и общественного самоуправления в России. По итогам встреч определили лучшие практики и проекты.

Форум организовали при содействии администрации президента Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия».