Делегация из Подольска приняла участие во всероссийском форуме местных сообществ

В Воронеже прошел Всероссийском форум «НаМестах.РФ». Председатель территориального общественного самоуправления Надежда Бирюкова и ее заместитель Сергей Кузин из Подольска презентовали на мероприятии книгу и представили культурный проект «Тосик».
Практики территориального общественного самоуправления «Моя улица Климовская» высоко оценили на федеральном уровне. А персонаж Тосик, которого представили как символ Общероссийской ассамблеи развития территорий и общественного самоуправления Московской области, сразу стал всеобщим любимцем.
Для участников форума организовали три дискуссионных мероприятия и пленарное заседание по обсуждению вопросов развития местного и общественного самоуправления в России. По итогам встреч определили лучшие практики и проекты.
Форум организовали при содействии администрации президента Российской Федерации и Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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