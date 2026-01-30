Делегация из Наро-Фоминска приняла участие в открытии Рождественских образовательных чтений

Это масштабное событие, имеющее ключевое значение для обсуждения актуальных вопросов духовного, нравственного и образовательного развития, собрало в зале Государственного Кремлевского дворца более пяти тысяч участников. На открытии форума присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который выступил с основным докладом.

Тема форума в текущем году — «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» — задала тон дискуссиям, посвященным актуальным проблемам современного общества, роли образования и духовных ценностей в воспитании молодого поколения. Светлана Малыхина, комментируя участие делегации в Чтениях, подчеркнула их важность для развития образовательной и просветительской деятельности на территории Наро-Фоминского городского округа:

«Мы прекрасно осознаем всю важность вопросов духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Участие в Рождественских чтениях на таком высоком уровне предоставляет уникальную возможность ознакомиться с передовыми практиками и лучшими методиками, а также определить ключевые ориентиры для нашей дальнейшей плодотворной работы на местном уровне в сфере образования и духовного просвещения», — отметила Светлана Малыхина.