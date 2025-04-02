Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск

Планы и предложения по развитию отношений между братскими городами стали главной темой общения участников встречи. Делегации из Мытищ и Ангарска договорились продолжать обмен опытом, поддерживать культурные и спортивные направления.

Дружба городов началась 18 лет назад. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2007 году, и с тех пор тесное взаимодействие во многих вопросах стало основой побратимских отношений.

Официальная встреча с главой Ангарского округа Сергеем Петровым и председателем Думы Александром Городским стала поводом для обсуждения совместных проектов в сфере образования, культуры и спорта. Удалось наметить и планы дальнейшего сотрудничества, поделиться опытом привлечения педагогических кадров и благоустройства общественных пространств.

Много совместных проектов с Ангарском сохранилось и по линии молодежной политики и спорта. Сибирские спортсмены — регулярные участники соревнований и сборов. Спортсменов из Мытищ пригласили принять участие в международном турнире по футболу, который пройдет в мае, а также в Ангарском полумарафоне.

Дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в области экономики — еще одно направление, которое обсудили на встрече. Поговорили и о планах — наладить внутреннюю кооперацию с градообразующими предприятиями Мытищ и Ангарска, а также взаимодействие представителей малого бизнеса.

Сибирские предприятия показали устойчивые экономику и развитие. Глава округа Юлия Купецкая поблагодарила коллег из города-побратима за теплый прием, выразив уверенность в дальнейшем взаимодействии и продуктивной работе для развития и процветания наших округов.