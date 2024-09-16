Делегация из Могилева посетила Балашиху

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

В Балашиху прибыла делегация из белорусского города-побратима Могилева. Представители соседнего государства приехали для трехдневного знакомства с округом и участия в праздновании Дня города.

Подписанное ранее в этом году соглашение об установлении побратимских связей между Балашихой и Могилевом стало основой для нынешнего визита. Запланированы посещения учреждений культуры и спортивные мероприятия.

«Мы только что приехали в Балашиху и уже ощущаем праздничную атмосферу на улицах», — рассказала заместитель председателя Могилевского горисполкома Виктория Омелюсик.

Напомним, что в июне делегация из Балашихи уже посещала Могилев, где ознакомилась с образовательным и культурным потенциалом города. Теперь очередь Балашихи принимать гостей и делиться опытом.

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