Делегация из Красногорска приняла участие в историческом фестивале

Красногорский военно-исторический центр «Искатель» принял участие в историческом фестивале «Забытый подвиг — Вторая Ударная армия», прошедшем в Новгородской области. Мероприятие посвятили малоизвестной странице Великой Отечественной войны — попытке снятия блокады Ленинграда, во время которой Вторая Ударная армия попала в окружение.

Фестиваль объединил свыше 300 представителей клубов исторической реконструкции из Новгородской, Ленинградской, Московской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. На мероприятии представили мотоциклы и бронетехнику времен Великой Отечественной войны, а также штурмовик Ил-2 — единственный в мире летающий экземпляр такого самолета.

На площадке фестиваля воссоздали узкоколейную железную дорогу. Собравшимся удалось передать атмосферу, максимально приближенную к обстановке того времени. Участник военно-исторического центра «Искатель» из Красногорска Михаил Морозов впервые побывал на таком масштабном мероприятии.

«Поражает атмосфера фестиваля, максимально погружающая участников в те страшные годы, когда наши воины защищали Родину, погибали за нас и будущее страны, за детей и внуков. Хочу поблагодарить организаторов подобных исторических реконструкций и администрацию Красногорска за поддержку, которая позволяет нам участвовать в таких фестивалях», — поделился впечатлениями Михаил Морозов.