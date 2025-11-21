Делегация из Котельников поучаствовала в областной образовательной конференции

Делегация из Котельников приняла участие в конференции «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Мероприятие провели в Московской областной Думе в рамках Рождественских образовательных чтений.

Представители поговорили про ценности, которые способны стать опорой для человека. Участники обсудили сохранение исторического наследия, реализацию Указа президента № 809 об основах государственной политики по укреплению традиционных ценностей, ориентиры современных студентов, возобновление духовного образования в СССР после Великой Отечественной войны и дополнительную поддержку родителей с детьми.

