Делегация из Коломны наградила лауреатов патриотического конкурса в Белоруссии
Открытый историко-просветительский конкурс научных работ «Великая Отечественная война: исследовательский опыт молодежи» для школьников 7–11 классов прошел в Коломне уже в восьмой раз. В этом году в конкурсе впервые приняли участие не только старшеклассники из Подмосковья, Кубани и Кузбасса, но и ребята из Республики Беларусь.
Среди белорусских участников 15 стали лауреатами. Российские победители получили награды в конце мая в Коломне, а белорусских отличившихся решили отметить на их родине.
Церемонии награждения прошли в Молодечненском и Пинском районах — муниципалитетах-побратимах Коломны.
Председатель жюри и член общественной палаты Никита Яковлев подчеркнул, что благодаря поддержке главы Коломны Александра Гречищева, который уделяет большое внимание военно-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, конкурс приобрёл международный статус. Участники глубоко изучали семейные архивы, историческую литературу и музейные коллекции, создавая не просто рефераты, а значимые исследовательские работы с видеоматериалами, способствующие сохранению исторической правды.
Кроме того, делегация из Коломны в ходе визита посетила Зал памяти жертв геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны и возложила цветы к мемориалу «Шталаг — 342» в память о героях.
Организаторами выступили ФИУС ГСГУ, администрация городского округа Коломна и Коломенское отделение ветеранов Вооруженных сил РФ.