Делегация из Коломны наградила лауреатов патриотического конкурса в Белоруссии

Открытый историко-просветительский конкурс научных работ «Великая Отечественная война: исследовательский опыт молодежи» для школьников 7–11 классов прошел в Коломне уже в восьмой раз. В этом году в конкурсе впервые приняли участие не только старшеклассники из Подмосковья, Кубани и Кузбасса, но и ребята из Республики Беларусь.