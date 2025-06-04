Делегация из Китая посетила промышленную компанию в Щелкове

Гости из города Юэцин провинции Чжэцзян побывали на производстве «Пластмасс групп». В ходе визита было подписано соглашение о намерениях по установлению отношений дружеского обмена с администрацией и Торгово-промышленной палатой городского округа.

Площадка была выбрана не случайно — «Пластмасс групп» уже давно сотрудничает с Китаем как в импортном, так и в экспортном направлениях.

Бессрочные соглашения предполагают укрепление дружбы и сотрудничества между Юэцином и Щелковом в области науки, техники, культуры, здравоохранения, образования и других сферах.

После церемонии подписания документов состоялся обмен сувенирами и фотосессия. Для гостей провели экскурсию по предприятию. После этого китайская делегация отправилась осматривать индустриальный парк «iЩелково».