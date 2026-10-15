Делегация из Китая посетила Павлово-Посадский округ

Предприятие, основанное в 1812 году, имеет богатую историю и сочетает традиции с передовыми технологиями. Фабрика выпускает широкий спектр продукции: от портьерных и церковных тканей до инженерных материалов для промышленности и транспортной безопасности. Статус почетного члена Гильдии поставщиков Московского Кремля подтверждает высокий уровень качества и надежности предприятия.

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко поблагодарил главу делегации Янь Вэйдуна и всех гостей за конструктивный и теплый разговор.

Подобные визиты являются эффективным форматом для обмена опытом и поиска точек соприкосновения. Павлово-Посадский округ заинтересован в развитии партнерства с китайским регионом и готов обсуждать совместные проекты и выстраивать практическую кооперацию.