Делегация из Китая посетила ферму в Подмосковье

Делегация из Китая посетила ферму семьи Цветковых в Щелкове. Гости приехали перенять опыт ведения сельского хозяйства и обсудить создание совместного проекта.

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, фермер планирует построить новый комплекс на тысячу голов дойного стада, а пока идет подготовка проектной и сметной документации. Запуск первой части объекта запланирован на следующий год.

Китайским коллегам рассказали о главных направлениях работы на ферме — содержании коров, выращивании кормов, производстве молочной продукции и туризме. А затем гости пригласили фермера с семьей приехать в Китай.

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