Делегация из Казахстана посетила завод «Метровагонмаш» в Мытищах

Целью визита стало укрепление дружественных связей и обмен опытом между Алма-Атой и Москвой в сфере устойчивого развития городской инфраструктуры. Гости высоко оценили технологическую оснащенность «Метровагонмаша» и активное внедрение цифровых решений в производственные процессы.

Заместитель акима города Алма-Аты Алмасхан Смалтаев и временно исполняющий обязанности руководителя управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Ержан Диханбаев вошли в состав делегации.

Гостей в Мытищах принимали исполняющий обязанности генерального директора компании «ТМХ-Городской транспорт» Роман Миронов, генеральный директор завода «Метровагонмаш» Андрей Степнов и директор по развитию бизнеса «ТМХ-Интеллектуальные системы» Юрий Смагин.

Представители акимата ознакомились с заготовительным производством, оснащенным роботизированными комплексами сварочным цехом, участком окраски кузовов, вагоносборочными эталонными линиями и цехом приемо-сдаточных испытаний. Андрей Степнов рассказал гостям об истории завода, его продукции, производственных возможностях, внедряемых технологических решениях.