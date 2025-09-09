Делегация из Казахстана посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске

Делегация Казахстана посетила индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске. Ее участники ознакомились с готовыми производственными площадками и условиями для запуска бизнеса в Подмосковье.

Делегация во главе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым посетила «Есипово» для развития международного сотрудничества и познакомиться с инфраструктурой подмосковных индустриальных парков. Зарубежных коллег встретили заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев и соучредитель холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

«В рамках визита коллеги познакомились с индустриальным парком „Есипово“ и форматом „лайт индастриал“, представили ОЭЗ „Дубна“ и государственные индустриальные парки», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Особая экономическая зона «Дубна» — крупнейшая в Подмосковье по числу резидентов. Там компании получают особые условия и экономят до 30% от первоначальных инвестиций. Первые пять лет налог на прибыль составляет 2%, а на имущество, земельный и транспортный налоги — 0%. Ввозные таможенные пошлины и НДС также обнуляются.

«Кроме того, управляющая компания, стремясь повысить инвестиционную привлекательность ОЭЗ, создает на территории площадки комфортную среду, уделяя большое внимание, помимо инженерной инфраструктуры и дорог, созданию деловой и социальной инфраструктуры, комфортных условий как для работодателя, так и для работников. Эту практику мы планируем распространять и на территории индустриальных парков, которые уже создаются по принципу „все включено“», — отметил Антон Афанасьев.

Коллегам из Казахстана также рассказали о площадках формата «лайт-индастриал». Это готовые помещения со всей необходимой инфраструктурой, где инвесторы могут быстро и удобно запустить производство.