Делегация из Химок приняла участие в съезде партии «Единая Россия»

Делегация из Химок во главе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Инной Федотовой приняла участие в первом этапе XXIII Съезда партии. На съезде утвердили список кандидатов в Государственную Думу, составленный по итогам предварительного голосования.

Предварительное голосование оказалось одним из самых массовых в стране. В Подмосковье в нем приняли участие более 635 тысяч человек, по результатам определили 129 кандидатов. Депутаты Государственной Думы Денис Кравченко и Ирина Роднина, которые представят интересы жителей на предстоящих выборах, вошли в их число. Лидером партийного списка в Московской области станет губернатор Андрей Воробьев.

«Уверен, „Единая Россия“ в предвыборной конкуренции вновь проявит свое лидерство, будет каждый свой шаг сверять с мнением людей, вести с ними прямой, доверительный диалог», — отметил в своем выступлении президент России Владимир Путин.

«Первый этап съезда не только сформировал предвыборный список, но и задал вектор на обновление кадрового состава. Для меня большая честь заручиться поддержкой партии в качестве кандидата по 119-му Дмитровскому одномандатному округу», — поделился депутат Государственной Думы Денис Кравченко.

Одной из ключевых тем съезда стало продолжение работы над Народной программой «Единой России», формируемой на основе предложений жителей. В Подмосковье уже собрано более 165 тысяч инициатив. Чаще всего они касаются благоустройства, дорог и транспорта, жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения и образования.

«Не менее важно, что сегодня продолжается выполнение Народной программы. Ее формируют не в кабинетах, а на основе предложений жителей. Именно эти запросы становятся основой новых решений», — дополнила секретарь химкинского отделения партии Инна Федотова.

Работа над документом продолжается. Свои предложения жители могут направлять через общественные приемные партии, по горячей линии 8-800-200-89-50 или на сайте естьрезультат.рф.