Делегация из города-побратима Дэчжоу посетила Мытищи

Гостей из Китая в администрации городского округа Мытищи встретила заместитель главы муниципалитета Елена Сетракова. Собравшиеся обсудили дальнейшее сотрудничество и обмен опытом в разных сферах деятельности.

Главными темами встречи с представителями делегации из города-побратима Дэчжоу стало развитие экономических отношений, обсуждение проектов образования, спортивных и культурных мероприятий.

Елена Сетракова обратила особое внимание гостей на культурное наследие и богатую историю Мытищ, а также активное развитие округа.

«С 2021 по 2023 год в нашем городском округе построили 11 дошкольных отделений, три школы и пристройку на 200 мест. В этом году открыли четыре школы и три детских сада», — подчеркнула она.

Члены делегации в свою очередь поделились опытом взаимодействия с городом-побратимом Дэчжоу — Белгородом.

«Я надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами, расширению сфер обмена и сотрудничества, а также достижению взаимовыгодных результатов, которые принесут пользу обеим сторонам», — отметил член партийной группы и заместитель начальника канцелярии по иностранным делам города Дэчжоу Чжан Айцзюнь.

Напомним, что соглашение об установлении побратимских связей между китайской провинции Шаньдун — Дэчжоу и городским округом Мытищи подписали 12 января 2023 года.