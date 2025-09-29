Делегация из Египта посетила МОНИКИ

Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского принял делегацию из Египта. Группу возглавил председатель управления здравоохранения страны Ахмед Хуссейн Шехат Эль-Собки.

Визит иностранных специалистов был направлен на знакомство с передовыми медицинскими практиками и инновационными технологиями, которые успешно внедряют в ведущем медицинском учреждении Подмосковья.

Египетская делегация осмотрела ключевые подразделения института. Особый интерес гости проявили к телемедицинскому центру, где им продемонстрировали современные решения в сфере дистанционного оказания помощи.

Не менее подробно делегации рассказали о возможностях отделения дистанционной лучевой диагностики, а также показали его техническое оснащение.

«Мы искренне приветствуем наших египетских коллег. Этот визит открывает новые перспективы для укрепления сотрудничества между нашими странами и способствует развитию медицинской науки на международном уровне», — подчеркнула исполняющая обязанности директора МОНИКИ Екатерина Какорина.

Главный врач учреждения Евгений Тюхменев также обратил внимание на особую значимость визита.

«Посещение нашего института делегацией из Египта демонстрирует важность международного сотрудничества в сфере медицины. Мы с гордостью представляем наши достижения и показываем, как современные технологии трансформируют качество медицинской помощи», — отметил он.

Для египетских специалистов подготовили развернутую презентацию, освещающую историю и основные достижения учреждения.

Напомним, в 2025 году Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского отмечает 250 лет со дня основания.