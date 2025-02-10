Делегация из Богородского округа посетила крейсер «Варяг»

Со дня поднятия Андреевского флага на Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг» прошло 35 лет. Среди тех, кто прошел срочную службу на борту этого легендарного крейсера, более 500 жителей Богородского округа.

Делегация из Ногинска отправилась на флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг». Гости поздравили экипаж легендарного крейсера, передали поздравления от главы округа Игоря Сухина. Командиру и ветеранам «Варяга», а также офицерам и морякам были вручены юбилейные медали, ценные подарки.

Также участники делегации встретились с командующим Тихоокеанским флотом адмиралом Виктором Лиина.

Обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках продолжения шефских связей. Договор о продлении шефских связей будет подписан в День военно-морского флота 27 июля.

В эти же дни кадеты и юнармейцы Богородского округа побывали в музее командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева в Тульской области. Также в поездке принял участие заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. В экспозиции музея представлены подлинные фрагменты крейсера «Варяг», а также личные вещи Всеволода Федоровича Руднева. Здесь также можно ознакомиться со стилизованными экспозициями, которые рассказывают о детстве, юности, увлечениях, службе знаменитого командира. Посетители могут рассмотреть фотографии, личные вещи Руднева, переданные музею потомками, изучать генеалогическое дерево семьи.

Отметили годовщину подвига крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», почтили память моряков, которые приняли неравный бой с японской эскадрой у Чемульпо. Ребята приняли участие в митинге и возложили цветы, а потом всех угостили кашей и горячим ароматным чаем из полевой кухни.

В подарок музею делегация привезла акустическую систему для проведения экскурсий и уличных мероприятий.