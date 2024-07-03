Делегация из Богородского округа посетила город-побратим Борисов

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа

Делегация из Богородского округа прибыла в город-побратим Борисов в Республике Беларусь. Они примут участие в праздновании 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В эту особую дату делегация Богородского округа находится в городе-побратиме Борисов, который связывает с  Ногинском давняя и крепкая дружба.

«Нашим братским отношениям с Борисовским районом уже 30 лет. За эти годы налажены тесные производственные связи Ногинского завода топливной аппаратуры и Борисовского завода агрегатов, развиваются контакты между ветеранскими организациями, творческими коллективами, учреждениями культуры. Убеждён, побратимству Борисова и Богородского края суждено только крепнуть и развиваться», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

На встрече делегаций уже заключили договор о пролонгации сотрудничества с Борисовским районом. Это позволит укрепить старые и наладить новые связи между жителями, общественными организациями, депутатами, молодёжью, творческими коллективами и спортивными командами.

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
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Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
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