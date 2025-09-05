Делегация из Белоруссии посетила аграрное предприятие в Озерах

Сотрудники агротехнологического факультета Белорусской сельхозакадемии во главе с деканом Натальей Дуктовой побывали на аграрном предприятии АО «Озеры» в городском округе Коломна. Вместе с генеральным директором сельхозкомпании они обсудили науку, новые технологии и переработку продукции.

Высшее учебное заведение и аграрное предприятие давно наладили партнерство. По словам Натальи Дуктовой, студенты сельхозакадемии уже два года проходят практику на полях АО «Озеры» под руководством опытных специалистов. А одна из выпускниц вуза, агроном Ольга Кузьменкова, успешно трудится на коломенской земле.

В этот раз гости из Белоруссии проявили интерес к предприятию в сфере научной деятельности. Мощности и производственные возможности АО «Озеры» могут стать базой для проведения сельскохозяйственных экспериментов.

Ранее Андрей Воробьев заявил о лидерстве Подмосковья в аграрном экспорте. По его словам, у региона есть собственные генетические и селекционные технологии.